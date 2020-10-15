Адвокат старшего сына погибшего в ДТП с Ефремовым займется свидетельским вопросом

14:39
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Защитник старшего сына погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова Сергея Захарова займется вопросом о привлечении к ответственности свидетелей со стороны защиты после апелляции на приговор. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на адвоката Сергея Аверцева.
"На текущий момент судьба свидетелей нам неизвестна. Мы этим вопросом займемся после апелляции. Нельзя приходить в суд и говорить такие вещи, чтобы избавить кого-то от заслуженной ответственности", – сказал адвокат.
Ранее сообщалось, что Ефремов полностью выплатил компенсацию за моральный вред старшему сыну погибшего в ДТП Виталию Захарову. Речь идет о сумме в 800 тысяч рублей. Помимо этого, еще до приговора потерпевший получил в качестве компенсации от актера 200 тысяч рублей.
Пресненский суд города в сентябре признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади. Его приговорили к восьми годам колонии общего режима. Кроме тюремного заключения, Ефремова лишили права на управление транспортным средством на три года. Апелляционные жалобы на приговор актеру Мосгорсуд рассмотрит 20 октября.
Ефремов полностью выплатил компенсацию за моральный вред старшему сыну погибшего в ДТП
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