В Москве косметолога приговорили к двум годам колонии за смерть пациентки

12:39
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В Москве врача-косметолога Юлию Качан приговорили к двум годам колонии за смерть пациентки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы прокуратуры Москвы Людмилу Нефедову.
Приговор был вынесен в Дорогомиловском районном суде столицы. Качан признали виновной в совершении преступления, которое предусмотрено ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека").
"Суд приговорил ее к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", – сообщила Нефедова.
Следствие установило, что Качан не имела высшего медобразования, а также лицензии на осуществление медицинской деятельности. При этом она оказывала услуги косметолога. 14 июля 2019 года пациентка Качан скончалась из-за анафилактического шока, который вызвало инъекционное введение токсических доз лидокаина.
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