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Общество

09:22

Эксперт рассказала, как избавиться от привычки хмуриться

общество

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Тренер по фейсбилдингу Татьяна Мамонова рассказала в интервью радио Sputnik, какие упражнения помогут сделать лицо более открытым и располагающим. Она считает, что с годами человек фиксирует на себе определенное выражение лица.

"Когда какие-то эмоции воспроизводится нами чаще других, мышцы входят в спазм и фиксируют их. К примеру, опущенные уголки рта, межбровные морщины могут указать на часто опечаленного, измотанного человека", – рассказала Мамонова.

Тренер по фейсбилдингу уверяет, что можно подкорректировать "эмоциональную маску" с помощью мимического контроля.

"Нужно понаблюдать, какие мышцы у нас чрезмерно нагружены. Контроль над ними поможет избавиться от привычки хмуриться, расслабятся опущенные уголки рта. Также можно подкачать недостаточно активные мышцы лица", – отметила специалист.

Она также добавила, чтобы достичь эффекта от упражнений, нельзя создавать ими новые заломы на лице. Кроме того, с каждой мышцей нужно работать поочередно, рекомендует тренер по фейсбилдингу.

Ранее врач-косметолог Екатерина Морозова объяснила особенности старения россиянок. По ее словам, у российских женщин наблюдается смешанный тип старения кожи – это и деформации, и мускулистый тип, и образование мелких морщин. В то же время специалист считает, что прежде всего играет роль социальный фактор.

"Доктор 24": "морщины"

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