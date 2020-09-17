Эксперт рассказала, как избавиться от привычки хмуриться

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Тренер по фейсбилдингу Татьяна Мамонова рассказала в интервью радио Sputnik, какие упражнения помогут сделать лицо более открытым и располагающим. Она считает, что с годами человек фиксирует на себе определенное выражение лица.
"Когда какие-то эмоции воспроизводится нами чаще других, мышцы входят в спазм и фиксируют их. К примеру, опущенные уголки рта, межбровные морщины могут указать на часто опечаленного, измотанного человека", – рассказала Мамонова.
Тренер по фейсбилдингу уверяет, что можно подкорректировать "эмоциональную маску" с помощью мимического контроля.
"Нужно понаблюдать, какие мышцы у нас чрезмерно нагружены. Контроль над ними поможет избавиться от привычки хмуриться, расслабятся опущенные уголки рта. Также можно подкачать недостаточно активные мышцы лица", – отметила специалист.
Она также добавила, чтобы достичь эффекта от упражнений, нельзя создавать ими новые заломы на лице. Кроме того, с каждой мышцей нужно работать поочередно, рекомендует тренер по фейсбилдингу.
Ранее врач-косметолог Екатерина Морозова объяснила особенности старения россиянок. По ее словам, у российских женщин наблюдается смешанный тип старения кожи – это и деформации, и мускулистый тип, и образование мелких морщин. В то же время специалист считает, что прежде всего играет роль социальный фактор.
"Доктор 24": "морщины"
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