Суд Москвы арестовал подозреваемого в убийстве криминального авторитета Гейдарова

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Хорошевский суд Москвы арестовал Матлаба Султанова, подозреваемого в убийстве криминального авторитета Али Гейдарова по прозвищу Альберт Рыжий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

В ведомстве уточнили, что подозреваемый останется под арестом до 12 июня.

12 апреля мужчина несколько раз выстрелил в посетителя фитнес-клуба на северо-западе столицы. От полученных ранений тот скончался на месте. Сразу после совершения преступления мужчина скрылся на автобусе.

Позже стало известно, что убитым оказался криминальный авторитет Али Гейдаров, более известный как Альберт Рыжий. Он занимался преступной деятельностью в Санкт-Петербурге и Архангельске.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство" и части 1 статьи 222 "Незаконный оборот оружия". Подозреваемый полностью признал вину, но заявил, что не получал денег за совершение преступления.