Суд приговорил главу Института госслужбы РАНХиГС Барцица к пяти годам условно за растрату

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Главу Института госслужбы и управления РАНХиГС Игоря Барцица приговорили к пяти годам условно по делу о растрате в особо крупном размере. Соответствующий приговор вынес Таганский суд Москвы, сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

"Суд признал виновным Барцица И. Н. по части 4 статьи 160 УК РФ ("Присвоение или растрата в особо крупном размере")", – зачитала приговор судья.

Помимо условного срока, Барцица обязали выплатить штраф в размере одного миллиона рублей.

Расследование уголовного дела о растрате сотрудниками РАНХиГС было завершено летом 2022 года. По данным следствия, злоумышленники в 2013 году вывели активы Инвестбанка в обмен на фиктивные поручительства и векселя с помощью подконтрольных юридических лиц.

В сентябре 2023 года года Таганский суд Москвы приговорил заведующего кафедрой РАНХиГС, финансиста Константина Корищенко к семи годам колонии общего режима за хищение активов Инвестбанка на 1,4 миллиарда рублей. Вместе с ним тюремный срок получил руководитель ряда офшорных компаний Максим Пальчун, который, по версии следствия, был партнером Корищенко.

Позже осужденных освободили от наказания. Такое решение было принято в связи с истечением срока давности.

