Суд приговорил к 7 годам экс-зампреда ЦБ Корищенко по делу о хищении активов Инвестбанка

Фото: ТАСС/пресс-служба Таганского районного суда

Таганский суд Москвы приговорил к семи годам колонии общего режима бывшего заместителя председателя Банка России Константина Корищенко за хищение активов Инвестбанка на 1,4 миллиарда рублей. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что другого фигуранта дела Максима Пальчуна суд также приговорил к семи годам колонии того же типа. Их обоих признали виновными по части 4 статьи 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"), они вину не признали.

Также суд приговорил взыскать с осужденных 549 миллионов рублей 250 тысяч 300 рублей, тем самым полностью удовлетворив иск Агентства по страхованию вкладов о возмещении ущерба.

Заведующий кафедрой РАНХиГС, финансист Корищенко и руководитель ряда офшорных компаний Пальчун были задержаны по обвинению в особо крупной растрате 16 июня 2021 года.

Корищенко и Пальчун были арестованы по решению Тверского районного суда Москвы 18 июня 2021 года. Отмечалось, что арбитражный суд принял решение о передаче Инвестбанку имущества одного из фигурантов на сумму более 800 миллионов рублей в качестве возмещения ущерба.

В июле 2022 года следственный департамент МВД РФ завершил расследование уголовного дела. По данным следствия, злоумышленники в 2013 году вывели активы банка в обмен на фиктивные поручительства и векселя с помощью подконтрольных юридических лиц.

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