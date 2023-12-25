Экс-зампреда ЦБ освободили от наказания по делу о растрате

Фото: телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции"

Мосгорсуд освободил бывшего зампреда Центробанка Константина Корищенко, которого ранее приговорили к семи годам колонии по делу о растрате, в связи с истечением срока давности. Об этом сообщается в телеграм-канале Московских судов общей юрисдикции.

На этом основании также от наказания был освобожден бизнесмен и предполагаемый партнер Корищенко Максим Пальчун.

Заведующий кафедрой РАНХиГС, финансист Корищенко и руководитель ряда офшорных компаний Пальчун были задержаны по обвинению в особо крупной растрате 16 июня 2021 года.

Корищенко и Пальчун были арестованы по решению Тверского районного суда Москвы 18 июня 2021 года. Отмечалось, что арбитражный суд принял решение о передаче Инвестбанку имущества одного из фигурантов на сумму более 800 миллионов рублей в качестве возмещения ущерба.

В июле 2022 года следственный департамент МВД РФ завершил расследование уголовного дела. По данным следствия, злоумышленники в 2013 году вывели активы банка в обмен на фиктивные поручительства и векселя с помощью подконтрольных юридических лиц.

В сентябре этого года Таганский суд Москвы приговорил Корищенко к семи годам колонии общего режима за хищение активов Инвестбанка на 1,4 миллиарда рублей. Пальчуна суд также приговорил к семи годам колонии того же типа. Их обоих признали виновными по части 4 статьи 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"), они вину не признали.

Также суд приговорил взыскать с осужденных 549 250 300 рублей, тем самым полностью удовлетворив иск Агентства по страхованию вкладов о возмещении ущерба.

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