Мосгорсуд подтвердил решение о заочном аресте экс-финдиректора "ВИМ-Авиа"

15 января, 12:53
Фото: ТАСС/Артем Коротаев
Мосгорсуд признал законность заочного ареста экс-финдиректора авиакомпании "ВИМ-Авиа" Алевтины Калашниковой. Она обвиняется в злоупотреблении полномочиями, из-за которых контрагенты авиаперевозчика понесли убытки в размере около 800 миллионов рублей.
"Решение Басманного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", – цитирует Агентство "Москва" решение судьи по делу Калашниковой.
Во время заседания Мосгорсуда представители СК и прокуратуры ходатайствовали о том, чтобы решение о заочном аресте осталось в силе. Защита экс-финдиректора "ВИМ-Авиа", в свою очередь, просила отменить постановление Басманного суда, мотивируя это тем, что Калашникову не уведомили должным образом ни о судебном заседании, ни о явке к следователю для предъявления обвинения.
Уточняется, что решение о заочном аресте будет исчисляться с момента задержания Калашниковой, которая, как сообщил ее адвокат, находится в Великобритании с октября 2017 года.
В октябре 2017 года "ВИМ-Авиа" прекратила полеты из-за финансовых проблем. Было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о хищении денежных средств пассажиров. Следователи установили, что фактически "ВИМ-Авиа" под руководством Рашида Мурсекаева представляла собой мошенническую схему в виде пирамиды. Ее руководители тщательно скрывали убытки, указывая в документах бухгалтерской отчетности заведомо ложные сведения о прибыли, чтобы получать кредиты в банках и избегать ограничений в деятельности со стороны Росавиации.
Против Мурсекаева, а также экс-гендиректора компании Александра Кочнева, финдиректора Алевтины Калашниковой и главного бухгалтера Екатерины Пантелеевой возбудили уголовные дела по статьям "Хищение" и "Злоупотребление полномочиями". Их объединили в одно производство.
Мурсекаев и Калашникова покинули Россию, их объявили в международный розыск.
12 декабря суд заочно арестовал совладельца "ВИМ-Авиа" Мурсекаева по ходатайству следствия.
Кроме того, в конце декабря 2017 года СК возбудил уголовное дело о невыплате зарплаты сотрудникам авиакомпании. Задолженность по зарлате составила свыше 490 миллионов рублей.
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