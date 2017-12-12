Предварительное следствие по делу "ВИМ-Авиа" продлили до марта

Фото: ТАСС/Интерпресс/Александр Тарасенков
Срок предварительного следствия по делу "ВИМ-Авиа" продлили до 25 марта 2018 года.
Об этом объявил следователь в Басманном суде, где решается вопрос о заочном аресте совладельца компании Рашида Мурсекаева. Следователь уточнил, что тот является владельцем одного процента акций, а его супруга – 99 процентами, сообщает РИА Новости.
В связи с установлением новых фактов преступления дела возбудили, помимо Мурсекаева, в отношении бывшего генерального директора Александра Кочнева, бывшего первого заместителя генерального директора – финансового директора Алевтины Калашниковой и главного бухгалтера Екатерины Пантелеевой. Речь идет о злоупотреблении полномочиями.
В 2015–2017 годы фигуранты дела приобрели у подконтрольных Мурсекаеву компаний авиационное топливо по завышенной стоимости. Компаниям-контрагентам "ВИМ-Авиа" был причинен имущественный ущерб более 782 миллионов рублей. Четыре компании признали потерпевшими.
По версии следствия, компания "ВИМ-Авиа" представляла собой пирамиду. Руководство скрывало убытки, подделывая отчетность. Это позволяло получать кредиты в банках и избегать ограничений в деятельности авиакомпании со стороны Росавиации. Мурсекаев и Калашникова покинули Россию, их объявили в международный розыск.
Минтранс поручил Росавиации срочно выплатить долги по зарплате сотрудникам "ВИМ-Авиа". Министр транспорта Максим Соколов распорядился, чтобы работников компании трудоустроили в организации гражданской авиации.
Задержки чартерных рейсов начались в мае. Тысячи пассажиров "ВИМ-Авиа" сутками сидели в аэропортах в ожидании своих рейсов. В результате руководство авиакомпании обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, руководство "ВИМ-Авиа" продавало билеты на рейсы, осознавая, что компания не сможет осуществить перевозки: денег на покупку топлива и действующих контрактов на его поставку не было.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: