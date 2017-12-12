Предварительное следствие по делу "ВИМ-Авиа" продлили до марта

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Срок предварительного следствия по делу "ВИМ-Авиа" продлили до 25 марта 2018 года.

Об этом объявил следователь в Басманном суде, где решается вопрос о заочном аресте совладельца компании Рашида Мурсекаева. Следователь уточнил, что тот является владельцем одного процента акций, а его супруга – 99 процентами, сообщает РИА Новости.

В связи с установлением новых фактов преступления дела возбудили, помимо Мурсекаева, в отношении бывшего генерального директора Александра Кочнева, бывшего первого заместителя генерального директора – финансового директора Алевтины Калашниковой и главного бухгалтера Екатерины Пантелеевой. Речь идет о злоупотреблении полномочиями.

В 2015–2017 годы фигуранты дела приобрели у подконтрольных Мурсекаеву компаний авиационное топливо по завышенной стоимости. Компаниям-контрагентам "ВИМ-Авиа" был причинен имущественный ущерб более 782 миллионов рублей. Четыре компании признали потерпевшими.

По версии следствия, компания "ВИМ-Авиа" представляла собой пирамиду. Руководство скрывало убытки, подделывая отчетность. Это позволяло получать кредиты в банках и избегать ограничений в деятельности авиакомпании со стороны Росавиации. Мурсекаев и Калашникова покинули Россию, их объявили в международный розыск.

Минтранс поручил Росавиации срочно выплатить долги по зарплате сотрудникам "ВИМ-Авиа". Министр транспорта Максим Соколов распорядился, чтобы работников компании трудоустроили в организации гражданской авиации.

Задержки чартерных рейсов начались в мае. Тысячи пассажиров "ВИМ-Авиа" сутками сидели в аэропортах в ожидании своих рейсов. В результате руководство авиакомпании обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, руководство "ВИМ-Авиа" продавало билеты на рейсы, осознавая, что компания не сможет осуществить перевозки: денег на покупку топлива и действующих контрактов на его поставку не было.