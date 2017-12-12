Возбуждено уголовное дело в отношении собственника "ВИМ-Авиа"

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В отношении собственника авиакомпании "ВИМ-Авиа" Рашида Мурсекаева возбуждено уголовное дело. Также дело возбудили против бывшего гендиректора компании Александра Кочнева, бывшего первого заместителя гендиректора – финансового директора Алевтины Калашниковой и главного бухгалтера Екатерины Пантелеевой.

Все они обвиняются в злоупотребление полномочиями. Уголовные дела соединены в одном производстве, сообщает пресс-служба СК России.

По данным следствия, в 2015–2017 годах фигуранты уголовного дела, злоупотребив полномочиями, купили у подконтрольных Мурсекаеву компаний авиационное топливо по завышенной цене.

Также установлено, что авиакомпания под руководством Мурсекаева представляла собой мошенническую схему в виде пирамиды. Ее руководители тщательно скрывали убытки, указывая в отчетах заведомо ложные сведения о прибыли. Это позволяло получать кредиты в банках, а также избегать ограничений в деятельности авиакомпании со стороны Росавиации.

В таких условиях, зная о бедственном положении компании, Мурсекаев и его супруга с мая 2015 по сентябрь 2017 года получили более 162 миллионов рублей в виде зарплаты и дивидендов. При этом убытки компании к сентябрю 2017 года составили более 2,5 миллиарда рублей.

В результате компаниям-контрагентам "ВИМ-Авиа" причинен имущественный ущерб на сумму более 782 миллиона рублей – потерпевшими по уголовному делу признаны четыре компании.

Рашид Мурсекаев и Алевтина Калашникова скрылись от следствия и суда, уехав из России. Они объявлены в международный розыск, и следствие ходатайствует перед судом об их заочном аресте. В отношении них вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых.