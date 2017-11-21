Пассажиры "ВИМ-Авиа" взыскали 177 тысяч рублей за задержку рейса

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Подольский городской суд Подмосковья взыскал 177 тысяч рублей по первому иску пострадавших от задержки рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа".

Как рассказал РИА Новости адвокат Алексей Михальчик, истцы требовали компенсации в размере 869 тысяч рублей, однако их иск был удовлетворен частично.

Речь идет о паре с ребенком, которая вынуждена были сутки провести в аэропорту. При этом женщина, которая страдает серьезной болезнью, была вынуждена принимать редкие и дорогостоящие лекарства. Ситуация осложнилась, когда они стали препараты стали заканчиваться. Супруги подняли панику, и через сутки их отправили домой.

Адвокат настаивает на компенсации морального ущерба в размере 150 тысяч рублей и ущерба в рамках Монреальской конвенции, к которой присоединилась Россия, на сумму 719 тысяч рублей.

Это лишь первый случай в целой цепочке − в конце сентября тысячи пассажиров "ВИМ-Авиа" застряли в аэропортах по всему миру. Авиакомпания не могла совершать вылеты из-за огромных долгов. В октябре перевозчику вовсе пришлось прекратить полеты. По данным Росавиации, кредиторская задолженность "ВИМ-Авиа" составляет около 10 миллиардов рублей. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключались другие авиакомпании.

Сейчас расследуется уголовное дело о преднамеренном банкротстве "ВИМ-Авиа". Генеральный директор и главный бухгалтер компании находятся под домашним арестом. Их обвиняют в мошенничестве со средствами перевозчика.