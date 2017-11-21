Пассажиры "ВИМ-Авиа" взыскали 177 тысяч рублей за задержку рейса

Фото: Александр Тарасенков/Интерпрес/ТАСС
Подольский городской суд Подмосковья взыскал 177 тысяч рублей по первому иску пострадавших от задержки рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа".
Как рассказал РИА Новости адвокат Алексей Михальчик, истцы требовали компенсации в размере 869 тысяч рублей, однако их иск был удовлетворен частично.
Речь идет о паре с ребенком, которая вынуждена были сутки провести в аэропорту. При этом женщина, которая страдает серьезной болезнью, была вынуждена принимать редкие и дорогостоящие лекарства. Ситуация осложнилась, когда они стали препараты стали заканчиваться. Супруги подняли панику, и через сутки их отправили домой.
Адвокат настаивает на компенсации морального ущерба в размере 150 тысяч рублей и ущерба в рамках Монреальской конвенции, к которой присоединилась Россия, на сумму 719 тысяч рублей.
Это лишь первый случай в целой цепочке − в конце сентября тысячи пассажиров "ВИМ-Авиа" застряли в аэропортах по всему миру. Авиакомпания не могла совершать вылеты из-за огромных долгов. В октябре перевозчику вовсе пришлось прекратить полеты. По данным Росавиации, кредиторская задолженность "ВИМ-Авиа" составляет около 10 миллиардов рублей. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключались другие авиакомпании.
Сейчас расследуется уголовное дело о преднамеренном банкротстве "ВИМ-Авиа". Генеральный директор и главный бухгалтер компании находятся под домашним арестом. Их обвиняют в мошенничестве со средствами перевозчика.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: