Минтранс поручил выплатить долги по зарплате сотрудникам "ВИМ-Авиа"

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Минтранс поручил Росавиации срочно принять меры по выплате долгов по зарплате сотрудникам авиакомпании "ВИМ-Авиа". Об этом сообщает "Газета.ру".

Министр транспорта Максим Соколов также распорядился, чтобы работников "ВИМ-Авиа" трудоустроили в организации гражданской авиации.

Кроме того, оперативному штабу поручено продолжить работу по расчетам с контрагентами, принимавшими участие в урегулировании ситуации с авиакомпанией "ВИМ-Авиа".

В отношении собственника компании Рашида Мурсекаева возбуждено уголовное дело. Фигурантами также стали бывший гендиректор Александр Кочнев, финансовый директор Алевтина Калашникова и главный бухгалтер Екатерина Пантелеева. По данным следствия, в 2015-2017 годах подозреваемые оформляли авиационное топливо по завышенной стоимости. Керосин они покупали у компаний, подконтрольных Мурсекаеву.