Суд заочно арестовал финансового директора "ВИМ-Авиа"

12 декабря 2017, 16:34
Фото: Фото: ТАСС/Татьяна Белякова
Бывшего первого заместителя генерального директора авиакомпании "ВИМ-Авиа" – финансового директора Алевтину Калашникову, обвиняемую в злоупотреблении полномочиями, арестовали. Такое решение принял 12 декабря столичный Басманный суд, передает телеканал Москва 24.
Меру пресечения суд постановил считать заочной, установить на два месяца и исчислять ее с момента экстрадиции или задержания Калашниковой на территории России.
Ранее суд по этому делу заочно арестовал собственника авиакомпании Рашида Мурсекаева. Срок следствия по делу продлен до 25 марта.
В октябре перевозчик прекратил полеты из-за финансовых проблем. Было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о хищении денежных средств пассажиров. Сегодня все материалы дела объединили в единое судопроизводство, добавив статью о злоупотребление полномочиям.
Следователи установили, что фактически "ВИМ-Авиа" под руководством Мурсекаева представляла собой мошенническую схему в виде пирамиды. Ее руководители тщательно скрывали убытки, указывая в документах бухгалтерской отчетности заведомо ложные сведения о прибыли.
Это позволяло получать кредиты в банках, а также избегать ограничений в деятельности авиакомпании со стороны Росавиации.
Мурсекаев и Калашникова покинули Россию, их объявили в международный розыск.
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