Суд заочно арестовал совладельца "ВИМ-Авиа" Мурсекаева

Совладелец авиакомпании "ВИМ-Авиа" Рашид Мурсекаев заочно арестован – такое решение принял 12 декабря столичный Басманный суд.

"Ходатайство следствия удовлетворить, заочно избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мурсекаева", – цитирует судью Евгения Николаеву РИА Новости.

Ранее сообщалось, что после установления новых фактов противоправной деятельности против Мурсекаева, а также экс-гендиректора компании Александра Кочнева, его бывшего зама Алевтины Калашниковой и главного бухгалтера Екатерины Пантелеевой возбуждено уголовное дело по статье "Злоупотребление полномочиями". Оно было соединено в одно производство с предыдущим – по статье "Хищение".