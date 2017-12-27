СК возбудил уголовное дело о невыплате зарплаты сотрудникам "ВИМ-Авиа"

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты сотрудникам авиакомпании "ВИМ-Авиа" на сумму в 490 миллионов рублей.

По версии следствия, руководство авиакомпании, "действуя из личной заинтересованности, допустило факты полной невыплаты заработной платы на срок более 2 месяцев", сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Ранее министерство транспорта РФ поручило Росавиации решить вопрос с задолженностью перед сотрудниками "ВИМ-Авиа", а также помочь с дальнейшим трудоустройством. Однако пока ситуация так и не прояснилась.

В октябре перевозчик прекратил полеты из-за финансовых проблем. Было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о хищении денежных средств пассажиров. Сегодня все материалы дела объединили в единое судопроизводство, добавив статью о злоупотребление полномочиям.