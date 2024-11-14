Поджигателя Корана Журавеля доставили в здание суда Волгограда

Фото: ТАСС/Елена Афонина

Осужденного за сожжение Корана Никиту Журавеля доставили из Чечни в здание Волгоградского областного суда, пишет ТАСС.

Мужчина прибыл в Волгоград под усиленным конвоем и в сопровождении кинолога. Первое заседание суда по его делу состоится 14 ноября.

В прошлом году Журавеля задержали за акцию с сожжением Корана на фоне Соборной мечети Волгограда. Преступление он совершил по заданию от украинских спецслужб. Сам мужчина признал вину в сожжении Корана, но не в хулиганстве.

За оскорбление чувств верующих суд лишил его свободы на 3,5 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Позже его обвинили в государственной измене.

По версии прокуратуры, еще до инцидента с Кораном он отправил представителю украинской спецслужбы видео с железнодорожным составом, который перевозил военную технику, пролетающими самолетами, а также сведения о движении служебного авто одной из воинских частей.

