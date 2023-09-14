Владельца фермы под Воронежем, где нашли сибирскую язву, отправили под домашний арест

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Богучарский районный суд Воронежской области назначил домашний арест фермеру из села Лебединка, в хозяйстве которого обнаружили очаг сибирской язвы. Об этом заявили ТАСС представители суда.

Уточняется, что индивидуального предпринимателя отправили под арест на два месяца. Также они добавили, что ему предъявлены обвинения по части 1 статьи 249 УК РФ ("Нарушение ветеринарных правил, повлекшее по неосторожности распространение эпизоотий или иные тяжкие последствия").

О первом очаге сибирской язвы в Воронеже стало известно 20 августа. Мужчина заразился в Панинском районе. Причиной случившегося назвали нарушение ветеринарных правил.

7 сентября на сайте правительства области был опубликован проект указа губернатора региона Александра Гусева. В нем говорилось, что в селе Лебединка выявлены два очага сибирской язвы: в здании фермы на улице Клубной, доме 15А, а также на участке в 650 метрах от нее.

8 сентября сообщалось о семи подтвержденных случаях в регионе. На территории части Богучарского и Кантемировского районов ввели карантин.

13 сентября число местных жителей в Воронежской области, которых доставили в больницу из-за появившихся двух очагов сибирской язвы в регионе, выросло до десяти. Восемь человек из Богучарского района еще лежат в больнице скорой медпомощи (БСМП) № 8. У них лабораторно подтвердили наличие сибирской язвы.

Кроме того, в этой же больнице находится житель Панинского района. Также в областной детской клинической больнице (ОДКБ) № 2 лечится молодой парень из Богучарского района, диагноз которого уточняется.

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