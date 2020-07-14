Дело двух инструкторов из лагеря на Сямозере возвращено в суд

19:00
Фото: ТАСС/Игорь Подгорный
В городской суд Петрозаводска вернули дело в отношении инструкторов Валерия Круподерщикова и Павла Ильина, работавших в оздоровительном лагере на Сямозере. Их обвиняли в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, в результате чего погибли 14 детей. Об этом ТАСС сообщил адвокат Круподерщикова Дмитрий Маслов.
В июне третий кассационный суд в Петербурге удовлетворил жалобу прокурора на оправдательный приговор Круподерщикову и Ильину. Оправдательный приговор был отменен.
"Копию решения суда кассационной инстанции я буду доставать из материалов дела, которые вернулись в петрозаводский городской суд", – рассказал Дмитрий Маслов. Адвокат добавил, что обжаловать решение суда он будет не раньше следующей недели.
Ранее Петрозаводский суд признал невиновными Круподерщикова и Ильина по статье "Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности". Круподерщиков был приговорен к восьми месяцам колонии-поселения за оставление людей в опасности, но его освободили в зале суда в связи с истечением срока давности.
Трагедия произошла 18 июня 2016 года. 47 детей и четверо взрослых инструкторов из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились на прогулку на озере. Из-за шторма два каноэ опрокинулись, в результате чего погибли 14 детей.
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