Мосгорсуд снял с рассмотрения жалобу защиты на домашний арест Голунова

Апелляционную жалобу защиты журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова на избрание ему меры пресечения в виде домашнего ареста сняли в связи с закрытием дела. Решение принял Мосгорсуд, передает Агентство "Москва".
"Рассмотрение апелляционной жалобы прекратить", – огласил решение судья Павел Мелехин.
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры. Журналист пришел в суд лично.
6 июня корреспондента издания "Медуза" задержали на Цветном бульваре. Полиция сообщила, что при досмотре у него нашли пять свертков с порошкообразным веществом. Наркотики обнаружили и у журналиста дома. Было возбуждено уголовное дело. Голунова поместили под домашний арест.
11 июня уголовное преследование прекратили, а обвинения сняли. Причиной стала недоказанность участия в совершении преступления, заявил глава МВД Владимир Колокольцев.
Материалы расследования из МВД направили в СК для оценки действий полицейских при задержании журналиста. На время проверки они отстранены от службы.
Также Владимир Путин освободил от должности двух генералов полиции после задержания Ивана Голунова.
Ранее к президенту с соответствующим ходатайством обратился глава МВД Владимир Колокольцев. Указ президента коснулся начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова.
Сам Голунов после того, как его отпустили, сказал, что ему нужно прийти в себя. Показаний на задержавших его полицейских журналист пока не давал. Но он подчеркнул, что будет помогать следствию. Помимо этого, Голунов отметил, что продолжит свою деятельность.
Голунов имеет право на возмещение морального ущерба
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