Мосгорсуд снял с рассмотрения жалобу защиты на домашний арест Голунова

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Апелляционную жалобу защиты журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова на избрание ему меры пресечения в виде домашнего ареста сняли в связи с закрытием дела. Решение принял Мосгорсуд, передает Агентство "Москва".

"Рассмотрение апелляционной жалобы прекратить", – огласил решение судья Павел Мелехин.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры. Журналист пришел в суд лично.

6 июня корреспондента издания "Медуза" задержали на Цветном бульваре. Полиция сообщила, что при досмотре у него нашли пять свертков с порошкообразным веществом. Наркотики обнаружили и у журналиста дома. Было возбуждено уголовное дело. Голунова поместили под домашний арест.

11 июня уголовное преследование прекратили, а обвинения сняли. Причиной стала недоказанность участия в совершении преступления, заявил глава МВД Владимир Колокольцев.

Материалы расследования из МВД направили в СК для оценки действий полицейских при задержании журналиста. На время проверки они отстранены от службы.

Также Владимир Путин освободил от должности двух генералов полиции после задержания Ивана Голунова.

Ранее к президенту с соответствующим ходатайством обратился глава МВД Владимир Колокольцев. Указ президента коснулся начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова.

Сам Голунов после того, как его отпустили, сказал, что ему нужно прийти в себя. Показаний на задержавших его полицейских журналист пока не давал. Но он подчеркнул, что будет помогать следствию. Помимо этого, Голунов отметил, что продолжит свою деятельность.