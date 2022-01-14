Дело блогера Эдварда Била о ДТП повторно поступило в Пресненский суд

13:51
Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Мосгорсуда
Уголовное дело в отношении блогера Эдварда Била (Эдуард Биль) по делу о ДТП на Садовом кольце повторно поступило в Пресненский районный суд столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Назначено предварительное слушание на 18 января 2022 года в 12:30, судья – Авдотьина А. А.", – рассказали в суде.
Предварительное заседание будет проходить в закрытом режиме.
ДТП произошло 1 апреля 2021 года. Тогда на Садовом кольце столкнулись 5 автомобилей. Аварию спровоцировал спорткар, за рулем которого сидел Бил: он совершил выезд на встречную полосу. В результате происшествия серьезно пострадала одна женщина-водитель.
14 июля прошлого года Пресненский суд столицы приговорил Эдварда Била к 2 годам ограничения свободы. Также блогера на 3 года лишили права управлять транспортными средствами.
Позднее прокуратура обжаловала приговор, посчитав его чрезмерно мягким.
В декабре 2021 года Кассационный суд отменил приговор в отношении Била по делу о крупном ДТП в центре столицы. Как сообщал адвокат блогера Сергей Жорин, судебная коллегия частично удовлетворила кассационное представление прокуратуры Москвы и направила дело на пересмотр.
Дело Эдварда Била отправили на новое рассмотрение
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