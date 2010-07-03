Бойца смешанных единоборств арестовали в Москве по делу о похищении человека

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Пресненский суд Москвы арестовал бойца смешанных единоборств Дмитрия Сосновского, который является фигурантом уголовного дела о похищении человека. Об этом сообщает ТАСС.

Суд заключил спортсмена под стражу на два месяца. Адвокат Сосновского считает, что клиент не совершал преступления, в котором его обвиняют, а "случайно оказался в том месте". Кроме того, серьезные сомнения вызывает и классификация преступления, предложенная Следственным комитетом, отметил защитник.

"Я видел видеозапись этого деяния. Там события происходили в офисе. Максимум, о чем там можно вести речь, это самоуправство", – заявил адвокат.

По уголовному делу о похищении проходят пять человек, все они арестованы. Следствие считает, что обвиняемые вымогали 300 тысяч рублей у представителя коммерческой организации.

Ранее Басманный суд столицы заочно арестовал трех из пятерых предполагаемых организаторов и участников преступного сообщества, причастных к убийству депутата заксобрания Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой, ее мужа, сына и сестры в 2012 году. Срок ареста установлен в виде двух месяцев со дня их экстрадиции либо задержания на территории РФ.

