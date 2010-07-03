Мужчину обвинили в развращении ребенка в вагоне метро

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

В СК возбудили уголовное дело в отношении 56-летнего мужчины из-за разращения девочки в вагоне поезда в столичной подземке. Об этом говорится на сайте СУ СК по Москве.

Преступление было совершено 9 ноября. Мужчина, "находясь в вагоне поезда между станциями "Мичуринский проспект" – "Парк Победы", совершил развратные действия в отношении несовершеннолетней", указывают следователи.

Ранее суд в Подмосковье арестовал мужчину по подозрению в развратных действиях в отношении детей. Инцидент произошел 5 сентября на одной из улиц Подольска.

36-летний гражданин ближнего зарубежья сознательно показывал трем школьницам на своем мобильном телефоне фотографии порнографического характера. Подозреваемый находится под стражей, на допросе он признался в содеянном.

