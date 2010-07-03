Обвиняемого в угрозах судье Мосгорсуда отпустили под подписку о невыезде

Фото: СК РФ

Сергей Половец, обвиняемый в угрозах в адрес судьи Мосгорсуда Алексея Криворучко, признал свою вину и был отпущен под подписку о невыезде. Об этом рассказал адвокат мужчины, сообщает Агентство "Москва".

Половец обвиняется в угрозе убийством или причинением вреда судье. Следствие считает, что он опубликовал на своей странице в Twitter запись, в которой содержались угрозы.

Ранее суд арестовал на два месяца ранее судимого Алексея Вересова, обвиняемого в призывах к экстремистской деятельности через интернет. Мужчине грозит наказание до 5 лет лишения свободы.

В среду, 13 ноября, следователи задержали во Внуково третьего фигуранта уголовного дела об угрозах судье. На него дал показания один из обвиняемых Сергей Половец.

Официальный представитель СК России Светлана Петренко отметила, что давление на судей непозволительно, и тем более недопустимы угрозы в связи с отправлением правосудия.

