Один из задержанных по делу об угрозах в адрес судьи Мосгорсуда признал вину

Фото: СК РФ

Мужчина, обвиняемый в призывах к экстремизму по делу об угрозах судье Московского городского суда, признал свою вину. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Ранее судимому Алексею Вересову предъявили обвинение по статье "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности".

В Следственный комитет мужчину доставили из Удмуртии. Фигурант уголовного дела признал свою вину в ходе допроса. В скором времени следствие попросит суд избрать ему меру пресечения.

Накануне СК РФ возбудил уголовные дела в отношении двух мужчин после угроз в адрес судьи Мосгорсуда и призывов к осуществлению экстремистской деятельности. В экстремизме обвиняют Алексея Вересова, а действия второго фигуранта – Сергея Половца – попадают под статью "Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования".

Ранее следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении органов опеки и попечительства, которые не проверили условия жизни пострадавших от рук приемной матери детей.

