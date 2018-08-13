Арест бывшего замглавы МЧС России Шлякова признали законным

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Арест бывшего первого заместителя главы МЧС РФ генерал-полковника Сергея Шлякова, обвиняемого в мошенничестве, признан законным. Решение принял Мосгорсуд, сообщает ТАСС.

По версии следствия, в августе 2015 года Шляков и еще три человека обещали за деньги помочь бывшему помощнику главы МЧС Юрию Удалову занять должность исполняющего обязанности губернатора Ярославской области.

26 июля Тверской суд Москвы заключил Шлякова под стражу до 25 сентября. Генерал-полковника задержали после обысков на даче в Московской области.

С 2012 по 2013 год Шляков был заместителем главы МЧС России, с 1 августа 2013 по 30 сентября 2015 года – первым замглавы министерства.