В Подмосковье задержали бывшего замглавы МЧС России

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

В Подмосковье задержали бывшего первого замглавы МЧС России генерал-полковника Сергей Шляков. Это произошло на даче после обыска, сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, в отношении генерал-полковника возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

С 2012 по 2013 год Шляков был заместителем главы МЧС России, с 1 августа 2013 по 30 сентября 2015 года – первым замглавы министерства.

Шляков – самый высокопоставленный российский генерал, задержанный по уголовному делу за последние годы.