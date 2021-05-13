Суд не стал выпускать из СИЗО руководителей "Невской мануфактуры"

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Городской суд Санкт-Петербурга отказал в удовлетворении жалобы защиты генерального директора "Невской мануфактуры" Максима Макеева и его заместителя Алексея Михневича, которые в настоящее время находятся в СИЗО. Об этом сообщили в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Уточняется, что в своей жалобе защита просила отменить постановление Невского районного суда, а также изменить меру пресечения на домашний арест, запрет определенных действий или иную более мягкую меру пресечения.

Пожар в здании "Невской мануфактуры" произошел 12 апреля. Обрушилась кровля, а также некоторые межэтажные перекрытия. Площадь возгорания достигла 10 тысяч квадратных метров.

Пожару был присвоен максимальный уровень опасности. Сообщалось, что во время тушения огня погиб один пожарный, еще трое получили травмы и были госпитализированы.

По данным МЧС, за несколько месяцев до пожара в здании были выявлены нарушения требований пожарной безопасности, предписания по их устранению не были исполнены в назначенный срок. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил два уголовных дела.

