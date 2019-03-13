Прокуратура просит суд лишить родительских прав мать "девочки-маугли"

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Головинский суд Москвы зарегистрировал заявление прокуратуры о лишении родительских прав Ирины Гаращенко, обвиняемой в попытке убийства своей малолетней дочери, которую она оставила в квартире без присмотра. Об этом сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Александра Евдокимова.

"В суд с исковым заявлением в интересах несовершеннолетней обратилась Головинская межрайонная прокуратура Москвы. Дата судебного заседания пока не назначена", – сказала она.

С таким же обращением в суд обратились чуть ранее органы опеки и попечительства. Они также настаивают на лишении родительских прав матери 5-летней девочки. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.

"Они вышли с обращением в суд, только суда еще не было, насколько мне известно", – цитирует ТАСС Кузнецову.

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По последним данным, врачи отмечают положительную динамику в состоянии девочки. Как рассказал главврач Детской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов, Люба подружилась с сотрудниками клиники. Он добавил, что ребенок стал активнее, меньше боится воды, активно интересуется книжками и раскрасками.

Врач отметил, что ребенку сделали кардиограмму, также планируется сделать УЗИ, однако кровь из вены пока брать не будут, чтобы не травмировать ее. Он сообщил, что на этой неделе Любу точно не выпишут из больницы.

В воскресенье, 10 марта, в Москве сотрудники МЧС и МВД спасли пятилетнюю девочку, оставленную без присмотра в квартире. Правоохранителям поступило сообщение о плаче и крике ребенка в одной из квартир на Ленинградском шоссе. Девочка находилась в квартире одна, в антисанитарной обстановке, была очень грязной. Ребенка передали в медучреждение.

Савеловский суд столицы заключил мать ребенка Ирину Гаращенко под стражу, ей инкриминируется покушение на убийство несовершеннолетней. Следователи предполагают, что женщина на три дня оставила ребенка без еды, воды и света.

Гаращенко заявила, что ситуация вокруг ее ареста является провокацией. В суде Гаращенко добавила, что будет бороться за свою дочь. При этом она призналась, что не знает, где находится отец девочки. Женщина также заявила, что в ее квартире не было беспорядка. Объяснить, откуда там взялось столько мусора, она не смогла.

Соседи уверяют, что часто слышали детский плач и вызывали полицию. Однако сотрудники правоохранительных и социальных служб не обращали на эти жалобы должного внимания. В отношении сотрудников органов соцзащиты и полиции возбуждено уголовное дело о халатности.