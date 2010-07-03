"Девочка-маугли" постепенно возвращается к жизни

Фото: канал Москва 24

Московские врачи отмечают положительную динамику в состоянии пятилетней девочки, брошенной мамой в одной из квартир на Ленинградском шоссе, сообщает РИА Новости.

Как рассказал главврач Детской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов, Люба подружилась с сотрудниками клиники. Он добавил, что ребенок стал активнее, меньше боится воды, активно интересуется книжками и раскрасками.

Врач отметил, что ребенку сделали кардиограмму, также планируется сделать УЗИ, однако кровь из вены пока брать не будут, чтобы не травмировать ее. Он сообщил, что на этой неделе Любу точно не выпишут из больницы.

10 марта жители дома на Ленинградском шоссе вызвали полицию. Прибыв на место, сотрудники МВД выяснили, что в квартире находится ребенок без родителей, который громко плачет. С помощью спасателей полицейские вскрыли дверь и вошли в жилище, где увидели ужасную картину. Все было забито зловонным мусором и хламом, а на подоконнике сидела маленькая девочка в одной грязной рубахе и шапке. Оказалось, что малышка совершенно не умеет разговаривать, более того, у нее полностью отсутствуют какие-либо социальные навыки. Ребенок не был приучен спать на кровати, а также боялся воды.

Мать девочки задержали и возбудили дело по статье "Покушение на убийство". На допросе она рассказала, что воспитывает дочь одна, поэтому вынуждена оставлять ее в одиночестве.

Источник в правоохранительных органах сообщил порталу Москва 24, что 47-летняя мать решила убить дочку. Длительное время она удерживала ребенка в квартире, не давая выйти на улицу. Она не давала дочери предметы первой необходимости, продукты питания, спальное место. На шее девочки также была обнаружена пластиковая резинка для волос, закрепленная таким образом, что по мере роста ребенка она все больше сдавливала горло и врастала в кожный покров.