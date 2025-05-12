СК попросил продлить арест обвиняемым в убийстве генерала Кириллова

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Следствие направило в Басманный суд Москвы ходатайство о продлении срока ареста обвиняемым в теракте, в результате которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Об этом РИА Новости рассказали в Басманном суде.

Ходатайство следствия будет рассмотрено 14 мая.

Кириллов и его помощник погибли в результате взрыва, который прогремел 17 декабря 2024 года возле дома на Рязанском проспекте в Москве. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ.

Основным фигурантом дела стал 29-летний Ахмаджон Курбонов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Во время допроса он рассказал, что его завербовали спецслужбы Украины. По их заданию он собрал взрывное устройство и установил его в самокате, который оставил возле подъезда Кириллова. После этого он привел устройство в действие.

Также обвиняемыми по делу проходят Рамазан Падиев и Батухан Точиев (внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). По версии СК, они арендовали для Курбонова комнату в подмосковном хостеле, где исполнитель преступления должен был укрыться.