Мосгорсуд оставил экс-министра Абызова в СИЗО

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Мосгорсуд признал законным арест экс-министра "Открытого правительства" Михаила Абызова. Его обвиняют в мошенничестве и создании организованного преступного сообщества.

"Решение Басманного суда Москвы об избрании меры пресечения оставить без изменения", – цитирует судью РИА Новости. Таким образом, апелляционная жалоба адвокатов Абызова, которые настаивали на его освобождении под залог в 1 миллиард рублей или переводе под домашний арест, была отклонена.

10 апреля Басманный суд арестовал счета экс-министра, где находятся 437 миллионов рублей. Также был наложен арест на два земельных участка, две квартиры в Москве, два места для машин и дачу Абызова в Барвихе.

Михаила Абызова заключили под стражу до 25 мая. По данным следствия, в период с 2011 по 2014 год экс-министр похитил четыре миллиарда рублей у Сибирской энергетической компании и компании "Региональные электрические сети". Украденные средства Абызов вместе с сообщниками вывел за границу, утверждают в СК. Сам бывший министр отрицает вину.