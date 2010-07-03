Суд продлил Майклу Калви домашний арест до 14 июля

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви останется под домашним арестом до 14 июля. Ходатайство Следственного комитета РФ о продлении меры пресечения удовлетворил Басманный суд столицы.

"Продлить обвиняемому Калви срок домашнего ареста на три месяца – до 14 июля 2019 года", – цитирует ТАСС заявление судьи Натальи Дударь.

В четверг, 11 апреля, Калви перевели из СИЗО под домашний арест. 12 апреля сторона защиты в ходе заседания попросила вновь изменить ему меру пресечения – на этот раз на подписку о невыезде либо залог в пять миллионов рублей.

Как полагает следствие, Майкл Калви, заведомо зная о наличии у подконтрольного ему "Первого коллекторского бюро" долга в размере 2,5 миллиарда рублей, организовал продажу принадлежащих ПКБ акций International Financial Technology Group банку "Восточный". Это привело к фактическому хищению средств. Из материалов дела следует, что реальная рыночная стоимость акций составила всего 600 тысяч рублей.

Baring Vostok – один из крупнейших игроков на российском рынке прямых инвестиций. Фонд входит в состав акционеров OZON, "ВкусВилл", Etalon Group, Gett, "ЭР-Телеком", "Новомет", банк "Восточный" и других.

Также по уголовному делу проходят директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, партнер по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, партнер в области медиа Ваган Абгарян, а также гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров. Еще один фигурант "дела Baring Vostok" – экс-председатель банка "Восточный" Алексей Кордичев – полностью признал вину и дал показания против других фигурантов дела.



Основателя Baring Vostok Калви и экс-главу банка "Восточный" Кордичева отпустили из СИЗО

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за ситуацией. Он подчеркнул, что российским властям американец знаком как "очень последовательный и крупный инвестор" в экономику страны.

