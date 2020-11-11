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Происшествия

17:56

Суд арестовал обвиняемого в убийстве двух женщин и покушении на ребенка в Солнечногорске

суды происшествия

Фото: СК РФ

Суд в Солнечногорске арестовал 26-летнего гражданина одного из соседних государств, обвиняемого по делу об убийстве двух женщин, покушении на убийство ребенка и разбойном нападении, сообщает Агентство "Москва".

По версии следствия, поздно вечером 7 ноября мужчина, работавший в частном доме, убил двух женщин 1976 и 1953 года рождения, нанеся им множество колото-резаных ранений.

Кроме того, он нанес ножевые ранения в грудь и шею шестилетней девочке, но ей удалось выжить. После этого подозреваемый обыскал дом и, похитив деньги, скрылся.

Мужчину задержали утром 10 ноября на территории строящегося домовладения в одной из деревень Дмитровского городского округа. Были найдены кроссовки со следами, похожими на кровь, а также место, где мужчина сжег одежду.

Ранее МВД России опубликовало видео допроса подозреваемого. В ролике мужчина признался в совершении преступления. По его словам, он сделал это из-за того, что женщина задолжала ему 20 тысяч рублей за работу.

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