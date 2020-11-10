МВД опубликовало видео допроса подозреваемого в убийстве в Солнечногорске

16:55
Видео: YouTube/МВД МЕДИАМВД России опубликовало видео допроса подозреваемого в двойном убийстве и ранении ребенка.
В ролике мужчина признался в совершении преступления, а именно в убийстве женщины – преподавателя столичного вуза, ее матери и ранении 6-летней девочки. По его словам, он сделал это из-за того, что женщина задолжала ему 20 тысяч рублей. Денежные средства злоумышленник должен был получить за работу.
"Деньги не отдала. 20 тысяч рублей", – сказал подозреваемый.
Он отметил, что убийства и ранение совершил ножом, который он обнаружил в доме пострадавших.
7 ноября тела двух женщин 1976 и 1953 года рождения были найдены в частном доме с многочисленными колото-резаными ранениями. Также нашли 6-летнюю девочку с ранениями в области шеи и груди, ребенка госпитализировали.
По факту случившегося СК РФ возбудил уголовное дело. Следователи и криминалисты провели осмотр дома и изъяли необходимые для расследования вещи.
Позднее полицейские провели задержание подозреваемого в совершении данного преступления.
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