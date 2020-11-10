Задержан подозреваемый в убийстве двух женщин и ранении ребенка в Подмосковье

Фото: ГСУ СК России по Московской области

Полицейские провели задержание подозреваемого в убийстве двух женщин и ранении ребенка в Подмосковье. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на заявление официального представителя МВД России Ирины Волк.

Задержание провели сотрудники областного управления уголовного розыска МВД РФ совместно с коллегами из ОМВД по городскому округу Солнечногорск.

"(Полицейские. – Прим. Ред.) задержали уроженца одной из среднеазиатских республик 1994 года рождения, подозреваемого в убийстве двух женщин и нанесении ножевых ранений 6-летнему ребенку в одном из частных домов садового товарищества в городском округе Солнечногорск", – сообщила Волк.

Она добавила, что подозреваемый в ближайшее время будет отправлен в следственные органы.

7 ноября тела двух женщин 1976 и 1953 года рождения были обнаружены в частном доме с многочисленными колото-резанными ранениями. Также в здании нашли 6-летнюю девочку. Ее доставили в больницу с ранениями в области шеи и груди.

По факту случившегося СК РФ возбудил уголовное дело. Следователи и криминалисты провели осмотр дома изъяли необходимые для расследования вещи.