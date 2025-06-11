Суд заочно приговорил к 26 годам лишения свободы наемницу из Дании Йоргенсен

Фото: телеграм-канал "Следком"

2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил к 26 годам колонии наемницу из Дании Аннабель Йоргенсен, которая участвовала в боевых действиях в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

Кроме того, Йоргенсен, которая была признана виновной по статьям о незаконном ношении оружия, незаконном пересечении госграницы с применением насилия, участии в вооруженном конфликте, теракте и контрабанде взрывных устройств и боеприпасов, назначен штраф в размере 1 миллиона 700 тысяч рублей.

При этом гособвинение требовало заочно приговорить наемницу из Дании к 30 годам колонии общего режима и назначить ей штраф в размере 2,5 миллиона рублей за участие в нападении на Курскую область в составе ВСУ.

По версии следствия, в ноябре 2024 года Йоргенсен вместе с иными наемниками, входящими в состав ВСУ, незаконно пересекла госграницу России в Суджанском районе Курской области для устрашения населения и дестабилизации власти. Она участвовала в нападении на сотрудников пограничной службы ФСБ, военнослужащих Минобороны России и мирных жителей.

Кроме того, девушка принимала участие в захвате жилых зданий и железнодорожного вокзала в Судже.

СМИ также выяснили, что 29-летняя гражданка Дании приехала на Украину в начале 2022 года через Польшу и вступила в батальон теробороны "Арей". До этого она являлась солдатом датской обороны и проходила службу в Ираке. В настоящее время Йоргенсен находится в международном розыске.

