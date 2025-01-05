Жителя Узбекистана приговорили к 4 годам ограничения свободы за участие в СВО

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Андижанский городской суд по уголовным делам в Узбекистане приговорил 39-летнего местного жителя к четырем годам и двум месяцам ограничения свободы за участие в спецоперации на Украине в рядах ВС РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным инстанции, мужчина в апреле 2023 года приехал в Россию на заработки, а спустя какое-то время решил принять участие в СВО. В июле того же года он заключил контракт с Минобороны РФ, прошел курс военной подготовки и был направлен на Украину.

В декабре 2023 года он вернулся в Узбекистан и сообщил о своем участии в боевых действиях на Украине правоохранительным органам.

Суд признал жителя Андижана виновным в наемничестве и поступлении на военную службу иностранных государств. Ему назначили наказание в виде ограничения свободы, поскольку учли его чистосердечное признание, раскаяние, сотрудничество со следствием, наличие трех детей и прочие факторы.

Отмечается, что статья за наемничетво в Узбекистане предусматривает наказание от 5 до 10 лет лишения свободы.

Ранее следователи возбудили дело о наемничестве и совершении теракта в отношении наемницы из Дании Аннабель Йоргенсен, которая участвовала в нападении на Курскую область в составе ВСУ.

Кроме того, сотрудники СК также завели дело на бразильского наемника Лукаша Рибейру ди Жезуса, который заочно подозревается в наемничестве и совершении теракта в Курской области.