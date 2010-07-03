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19:24

Суд оставил под арестом Рауля Арашукова и еще трех фигурантов дела

суды

19:24

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Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Мосгорсуд оставил под арестом Рауля Арашукова – отца временно отстраненного сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, передает ТАСС.

Советнику главы "Газпром межрегионгаз" не изменят меру пресечения в рамках уголовного дела о хищении газа на 31 миллиард рублей.

Вынесенное прежде постановление Басманного суда осталось неизменным и в отношении еще трех фигурантов дела. Речь идет об Игоре Травинове, Николае Романове и Гузере Хашукаеве. Вместе с Арашуковым они останутся под арестом до 30 июня.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на заявление прокурора, всего по делу Арашукова о хищении газа установлено 17 обвиняемых.

Ранее Мосгорсуд принял аналогичное решение в отношении Рауфа Арашукова, а также работника подразделений ООО "Газпром межрегионгаз", АО "Газпром газораспределение" Руслана Арашукова и Алана Кятова.

Рауля и Рауфа Арашуковых задержали в конце января. Отцу вменяют хищение денег и создание преступного сообщества, а сыну – организацию преступной группировки в Карачаево-Черкесии, убийство двух человек и нанесение тяжкого ущерба здоровью еще одному.

"Московский патруль": Дело Арашуковых

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суды

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