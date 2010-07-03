Суд арестовал девятого фигуранта дела Арашуковых

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Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя и отправил в СИЗО до 24 апреля очередного фигуранта по делу Арашуковых Замира Борсова.

"Удовлетворить ходатайство следователя и избрать в отношении Борсова меру пресечения в виде ареста до 24 апреля", – сказала судья Елена Ленская, передает ТАСС.

В ходе судебного заседания следователь отметил, что подозреваемый может повлиять на показания свидетелей, если останется на свободе. Прокурор полностью поддержал ходатайство следователя. Подозреваемый заявил, в свою очередь, что не понимает, о чем говорит следователь и в чем его подозревают.

"Я никогда не занимался ничем противоправным; в мою компетенцию не входит то, в чем меня подозревает следователь. Я не могу сбежать ни в силу своего возраста, ни в силу своего положения, прошу меру пресечения в виде ареста мне не избирать. Моя гражданская позиция состоит в том, что я готов сотрудничать со следствием, я не знаю, как из свидетеля мог превратиться в подозреваемого", – сказал Борсов. Защитник в свою очередь также попросил не отправлять Борсова в СИЗО.

Ранее Басманный суд столицы арестовал до 24 апреля еще одного фигуранта уголовного дела о создании преступного сообщества и хищении газа у ПАО "Газпром". Под стражу заключили и. о. директора филиала ООО "Газпроммежрегионгаз Ставрополь" в Минераловодском районе Ирину Валешную.

Борсов был задержан 26 февраля. Как считают в СК, он незаконно получал наличные денежные средства от промышленных потребителей газа.

30 января сенатор Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совфеда. Его подозревают в участии в преступной группировке, убийстве двух человек и давлении на свидетеля. Его отца – советника главы "Газпром Межрегионгаз" Рауля Арашукова – задержали в тот же день. Он обвиняется в создании ОПГ и хищении 30 миллиардов рублей у "Газпрома".

Помимо отца и сына Арашуковых, суд арестовал еще пять фигурантов дела. Теперь к ним присоединилась Ирина Валешная. Несколько человек по-прежнему находятся в розыске.