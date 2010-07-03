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17:30

СК просит продлить домашний арест Калви на три месяца

суды

17:30

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Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Следственный комитет настаивает на продлении домашнего ареста основателя и управляющего партнера инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви до 14 июля, передает РИА Новости.

Калви и его сообщников обвиняют в хищении 2,5 миллиарда рублей. 11 апреля его освободили из-под стражи прямо в зале суда. Меру пресечения изменили на домашний арест, срок которого истекает 13 апреля.

Тем самым суд удовлетворил ходатайство следователя, которая настаивала, что обстоятельства, ставшие основанием для содержания Калви под стражей, изменились.

Представитель СК уточнила, что у обвиняемого есть устойчивые социальные связи в РФ. За Калви поручились многие влиятельные лица. Он занимается развитием инвестиционных проектов в стране, поддерживает благотворительные фонды.

Кроме того, подозреваемый имеет постоянное место работы, недвижимое имущество. У него на иждивении находятся трое детей.

Ранее экс-председатель банка "Восточный" Алексей Кордичев, обвиняемый по делу Калви, полностью признал вину. Он также дал показания против других фигурантов дела. Сразу после этого его перевели под домашний арест.

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суды

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