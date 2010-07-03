Фигуранта "дела Baring Vostok" перевели под домашний арест

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Бывшего председателя правления банка "Восточный" Алексея Кордичева, которого подозревают в мошенничестве на сумму 2,5 миллиарда рублей, отправили под домашний арест. Меру пресечения с содержания под стражей в четверг, 11 апреля, изменил Басманный районный суд столицы.

"Ранее ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, но сейчас обстоятельства изменились, учитывая позицию обвиняемого, который способствует раскрытию преступления", – цитирует "Интерфакс" слова представителя следствия.

Ранее стало известно, что суд также изменил меру пресечения основателю и управляющему партнеру фонда Baring Vostok Майклу Калви на домашний арест. Его освободили из-под стражи в зале суда. Срок ареста истекает 13 апреля.

Также по уголовному делу проходят директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, партнер по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, партнер в области медиа Ваган Абгарян, а также гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров. Им продлили сроки ареста до 14 июля.

Как полагает следствие, Майкл Калви, заведомо зная о наличии у подконтрольного ему "Первого коллекторского бюро" долга в размере 2,5 миллиарда рублей, организовал продажу принадлежащих ПКБ акций International Financial Technology Group банку "Восточный". Это привело к фактическому хищению средств. Из материалов дела следует, что реальная рыночная стоимость акций составила всего 600 тысяч рублей.

Baring Vostok – один из крупнейших игроков на российском рынке прямых инвестиций. Фонд входит в состав акционеров OZON, "Вкусвилл", Etalon Group, Gett, "ЭР-Телеком", "Новомет", банк "Восточный" и других.