В России за шпионаж впервые арестовали гражданина Южной Кореи

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Российский суд впервые в истории арестовал гражданина Южной Кореи в рамках уголовного дела о шпионаже, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В полиции заявили, что корейца Пэк Вон Суна задержали во Владивостоке, где суд уже избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящий момент, по их данным, его этапируют в Москву для проведения следственных действий.

Ранее красноярское управление ФСБ заявило, что житель Дивногорска передавал украинским спецслужбам данные о расположении воинских частей и объектов энергетической инфраструктуры региона. В результате его деятельность была пресечена – мужчину арестовали в рамках уголовного дела о государственной измене.



Позднее стало известно, что бывшего курсанта одного из командных училищ РФ осудили за шпионаж. Подробности дела имеют гриф "совершенно секретно". Мужчина признал свою вину, поэтому суд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.

ФСБ задержала жителя Крыма за сотрудничество с СБУ