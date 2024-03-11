11 марта, 16:43Политика
В России за шпионаж впервые арестовали гражданина Южной Кореи
Фото: depositphotos/aksenovko
Российский суд впервые в истории арестовал гражданина Южной Кореи в рамках уголовного дела о шпионаже, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В полиции заявили, что корейца Пэк Вон Суна задержали во Владивостоке, где суд уже избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящий момент, по их данным, его этапируют в Москву для проведения следственных действий.
Ранее красноярское управление ФСБ заявило, что житель Дивногорска передавал украинским спецслужбам данные о расположении воинских частей и объектов энергетической инфраструктуры региона. В результате его деятельность была пресечена – мужчину арестовали в рамках уголовного дела о государственной измене.
Позднее стало известно, что бывшего курсанта одного из командных училищ РФ осудили за шпионаж. Подробности дела имеют гриф "совершенно секретно". Мужчина признал свою вину, поэтому суд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.
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