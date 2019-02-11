Суд получил жалобу на продление ареста Мамаева

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Адвокаты полузащитника футбольного клуба "Краснодар" Павла Мамаева подали апелляционную жалобу на продление ареста. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-секретаря Тверского суда Светлану Скачкову.

В настоящее время дата рассмотрения обжалования в Мосгорсуде еще не назначена. О том, что решение Тверского суда будет обжаловано, защитник Мамаева Игорь Бушманов заявил 8 февраля, спустя два дня после продления меры пресечения спортсмену.

Под стражей Мамаев вместе со своим другом Александром Кокориным останется до 8 апреля. Аналогичное решение было принято и в отношении Кирилла Корорина, а также детского тренера Александра Протасовицкого.

Перед последним заседанием футболисты, которые обвиняются по статьям "Побои" и "Хулиганство", рассказывали журналистам о своих ожиданиях. Мамаев заявил, что "на все воля Бога". В свою очередь, Кокорин поведал о переписке с поклонниками.

В октябре прошлого года Кокорин и Мамаев вместе с друзьями сначала избили водителя ведущей федерального канала, а затем подрались с директором департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России Денисом Паком и генеральным директором ГНЦ РФ ФГУП "НАМИ" Сергеем Гайсиным. Оба инцидента попали на камеры наблюдения.

Ранее стало известно, что 14 февраля команда Павла Мамаева сыграет со сборной ФСИН. Матч состоится в СИЗО "Бутырка", где уже все готово для проведения мероприятия.

