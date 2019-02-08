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17:47

Защита Павла Мамаева обжаловала продление ареста

суды

17:47

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Фото: Агентство Москва/Киселев Сергей

Защита Павла Мамаева обжаловала решение суда продлить арест футболисту до 8 апреля, сообщил РИА Новости его адвокат Игорь Бушманов.

Адвокат Мамаева просит отменить постановление Тверского суда, а также вынести частное постановление в адрес начальника ГСУ при столичном главке МВД о выявленных обстоятельствах нарушений закона в досудебном производстве.

Ранее Тверской суд Москвы продлил срок содержания под стражей футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, его брату Кириллу и Александру Протасовицкому. Адвокаты других фигурантов дела намерены подать апелляционные жалобы в понедельник, 11 февраля.

Кроме того, защита Кокорина намерена идти в ЕСПЧ и подавать "жалобу в приоритетном порядке". Это связано с состоянием здоровья футболиста, которому год назад провели операцию на колене. Адвокаты утверждают, что Кокорину необходима реабилитация, чтобы не допустить операции по замене коленного сустава.

8 октября 2018 года Кокорин и Мамаев с друзьями стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. Утром они избили водителя телеведущей у гостиницы "Пекин", а чуть позже спровоцировали драку в кафе.

Ранее замдиректора ФСИН Валерия Максименко сообщила, что футбольный матч между командой Павла Мамаева и сборной ФСИН состоится 14 февраля – в День святого Валентина. Во ФСИН пообещали записать матч на видео, и не исключили, что трансляцию может организовать один из телеканалов.

суды

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