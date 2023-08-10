Суд в Киеве дал заповеднику "Киево-Печерская лавра" право выселить монахов из монастыря

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Хозяйственный суд Киева запретил канонической Украинской православной церкви препятствовать выселению монахов из обители Киево-Печерской лавры. Об этом в своем телеграм-канале сообщил адвокат Никита Чекман, защищающий интересы УПЦ.

"Слушаем краткий текст одного из самых позорных решений в истории современной Украины. Суд удовлетворил иск заповедника ["Киево-Печерская лавра"]", – сказал юрист в опубликованном видеоролике.

Чекман отметил, что накануне суд также признал законным расторжение заключенного с УПЦ договора аренды Киево-Печерской лавры. Он подчеркнул, что данное решение будет обжаловано.

10 марта на портале Киево-Печерской лавры опубликовали уведомление, согласно которому монахи Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ должны были покинуть монастырь до 29 марта. Это решение было объяснено расторжением договора аренды.

6 июня монахов Киево-Печерской лавры обязали покинуть обитель в течение трех дней. Спустя месяц украинские силовики захватили ряд корпусов лавры.



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