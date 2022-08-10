МВД попросило заочно арестовать директора Winterberg Group Кройхера

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Следствие объявило в розыск и попросило суд заочно арестовать гражданина Германии, исполнительного директора Winterberg Group (бывший мажоритарный акционер BelkaCar) Фабиана Кройхера по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщает РИА Новости.

Ожидается, что Тверской суд Москвы рассмотрит вопрос об аресте 24 августа.

Топ-менеджеру вменяется злоупотребление полномочиями в коммерческой или иной организации, повлекшее тяжкие последствия. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее министерство внутренних дел России объявило в розыск новосибирского городского депутата Хельгу Пирогову. В июле глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказываниям Пироговой, которая оскорбила память военных, погибших в ходе специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР.

Впоследствии в отношении депутата было возбуждено уголовное дело. Оно расследуется по статье "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ". Сама Пирогова покинула Россию и сейчас находится в Грузии.