Российский блогер впервые подал иск о защите репутации

Блогер Александра Баязитова, известная как создательница блога и YouTube-канала "Адские бабки", подала в суд на "Тинькофф банк". Об этом пишут "Ведомости".
Иск Баязитовой о защите чести и достоинства зарегистрировал Хорошевский суд столицы во вторник, 9 апреля. Блогер потребовала обязать "Тинькофф банк" и его сотрудников принести ей извинения, а также опровергнуть обвинения в ее адрес и отозвать жалобу из "Яндекс.Дзена". Истица также хочет получить 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. По словам юристов, это первый известный им иск блогера о защите своей репутации.
В марте "Адские бабки" выпустили ролик, в котором сообщалось, что "Тинькофф банк" якобы блокирует счета клиентов, которые пытаются перевести деньги в другой банк, ссылаясь на закон о противодействии легализации преступных доходов. В банке, в свою очередь, пояснили, что большинство клиентов успешно проходят проверки, а если возникают подозрения, блокируется не сам счет, а дистанционный доступ к нему.
После публикации пост "Адских бабок" на "Яндекс.Дзене" заблокировали в ответ на жалобу пресс-службы "Тинькофф банка", обвинившей блогера в клевете. Как уточнили представители "Яндекса", пост "Адских бабок" был разблокирован, когда Баязитова подписала заявление о полной ответственности за размещаемый на сервисе контент.
По словам Баязитовой, из-за жалоб банка и его негативных комментариев на различных интернет-платформах пострадала ее репутация как блогера. Она также отметила, что пришлось оправдываться перед подписчиками, мнение которых ей важно.
Свой проект "Адские бабки" Баязитова называет ироничным каналом о финансах. У нее больше 100 тысяч подписчиков.
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