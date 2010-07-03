Разбивший машину кувалдой блогер назвал причину своего поступка

Житель Нового Уренгоя Али Эскендиров, разбивший кувалдой свой автомобиль, заявил, что этим поступком хотел поднять людям настроение. Видеообращение мужчины к местным жителям опубликовал интернет-портал nur24.

Эскендиров принес извинения жителям Нового Уренгоя, отметив, что "получилось некрасиво".

"Я хотел поднять всем настроение. Хотел новоуренгойцев взбодрить, а то все ходят, мерзнут, без настроения ходят. Я веселый человек в жизни. В любом месте, куда я захожу, у всех настроение поднимается. Вот я хотел поднять новоуренгойцам настроение, и так и получилось", – заявил мужчина.



Ранее в сети был опубликован ролик, на котором Эскендиров у одного из торговых центров кувалдой разбивает автомобиль "ВАЗ", который якобы мешает ему проехать.

Роликом заинтересовались правоохранительные органы. 2 апреля было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

