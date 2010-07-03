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11:36

В Уфе коллекторы воткнули в машину должника топор с похоронным венком

происшествия

11:36

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Фото: телеграмм канал Readovka

В Уфе коллекторы пригрозили должнику, воткнув в его машину топор с похоронным венком. Полицейские проводят проверку по заявлению автовладельца, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД Башкирии.

Как уточнили в ведомстве, житель Уфы, задолжавший микрофинансовой организации, обратился за помощью к правоохранителям. Мужчина рассказал, что из-за долгов "коллекторы разбили стекло автомобиля топором и на него повесили похоронный венок". После проверки ведомство примет процессуальное решение, отметили в МВД.

В марте зампред нижней палаты парламента Ирина Яровая внесла в Госдуму законопроект, который запрещает коллекторам работать с долгами по коммунальным платежам. Эту инициативу поддержали в министерстве строительства и ЖКХ, Федеральной службе судебных приставов и фракции "Единая Россия".

происшествия

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