Циркач ограбил кредитный офис и уехал на гастроли

Фото: УМВД по Брянской области

В Курске задержали 25-летнего участника цирковой труппы из Ивановской области, которого подозревают в нападении на офис микрозаймов в Брянске, сообщает РИА Новости со ссылкой на УМВД по региону.

Нападение на офис финансовой организации произошло в середине февраля. По словам сотрудницы офиса, мужчина с футбольным шарфом, угрожая ножом, забрал из кассы 19,5 тысячи рублей и скрылся с места происшествия.

Сотруднице злоумышленник рассказал, что у него больной ребенок. Полиция проверила на причастность к нападению родителей тяжелобольных детей, однако грабителя не обнаружила.

Подозреваемого определили по записям с камер видеонаблюдения. Оказалось, что за несколько дней до нападения он появился в офисе, не прикрывая лицо. Позже задержанный рассказал, что на преступление пошел из-за проигрыша на спортивных ставках.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". До суда мужчина будет находиться под арестом.